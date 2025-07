Mourinho: "In Italia manco perché nessuno ha più vinto la Champions League. Chivu? Spero faccia bene ma gli auguro di non vincere il Triplete"

SKY SPORT F1 - Ospite del Gran Premio di Silverstone, José Mourinho si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in Turchia a preparare la prossima stagione con il suo Fenerbahce. Lo Special One è stato intervistato dai microfoni dell'emittente televisiva, dove ha parlato di Chivu e dell'Italia. Non poteva mancare, poi, il messaggio per la tragica morte di Diogo Jota, suo connazionale scomparso ieri. Ecco le sue parole.

Come sta?

"Sto bene, sono gli ultimi giorni di vacanza. Domenica non ci sarò perché viaggio per Istanbul, ora inizia la stagione".

Su Diogo Jota

"Diciamo tutti che quando uno se ne va era bravo. Ma lui era veramente bravo, un giocatore forte che non voleva luci e attenzioni. Un giorno magari capiremo perché succedono queste cose, ma per ora non c’è spiegazione".

Uno come lei manca in Italia

"L’unico motivo per cui posso mancare in Italia è perché nessuno vince di nuovo la Champions League lì".

Su Chivu

"È uno dei miei bambini. Ha imparato dalla mia esperienza, ora è diverso. Una cosa è un grande giocatore e una è essere un grande allenatore. Speriamo vada bene: ha coraggio e personalità. Unica cosa che mi auguro è che non vinca il Triplete. Può vincere Champions, campionato e Coppa Italia ma non tutto insieme".