Milan, Saelemaekers: "Andare in prestito mi ha fatto crescere, contento di essere tornato"

MILAN TV - Tornato al Milan dopo una stagione in prestito alla Roma, Alexis Saelemaekers ha rilasciato un'intervista al canale tematico il giorno dell'avvio della preparazione estiva rossonera agli ordini di Allegri. "Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno. È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo - ha detto il belga -. Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra. È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo".