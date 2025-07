Mezzi pubblici gratis per lo Stadio Olimpico: la proposta del XV Municipio

Il Municipio XV di Roma ha lanciato un appello al Campidoglio per affrontare l’annoso problema del traffico generato dagli eventi allo stadio Olimpico. La proposta prevede l'accesso gratuito ai mezzi pubblici (bus, tram e treni) per chi è in possesso di un biglietto valido per l’evento, limitatamente al giorno stesso. A ciò si aggiungono navette dedicate in partenza da nodi strategici della rete metropolitana e convenzioni con i taxi. Il progetto prevede inoltre la trasformazione dei piazzali di viale di Tor di Quinto – con circa 2.500 posti auto – in un hub multimodale e l’utilizzo di mezzi in sharing – biciclette e monopattini – per raggiungere lo stadio, con estensione delle aree operative in collaborazione con le aziende del settore.