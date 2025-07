LIVE - Anniversario As Roma: iniziati i festeggiamenti per i 98 anni del club. Presenti circa 5000 persone (FOTO e VIDEO)

Domani ricorrerà l'anniversario della Roma e, come comunicato giorni fa dai Gruppi della Curva Sud, tutti i romanisti sono stati invitati alle ore 22:00 di questa sera a Piazza Navona per festeggiare i 98 anni dalla nascita del club giallorosso. Qui gli aggiornamenti in diretta della serata.

LIVE

22:30 - Il corteo dei 5000 presenti inizia a muoversi, Piazza Navona ormai pullula di tifosi della Roma.

22:15 - Sale a circa 5000 il conteggio dei tifosi accorsi a Piazza Navona per festeggiare i 98 anni della Roma.

? Sono migliaia i tifosi a piazza Navona. Per il 98esimo anniversario #asroma si registrerà il record di presenze. UNICI! ?? pic.twitter.com/sNYCLJAVWf — laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2025

22:00 - I primi cori dei tanti tifosi della Roma presenti a Piazza Navona con tanto di fumogeni gialli e rossi.

21:45 - Il luogo scelto per la manifestazione, che inizierà alle 22:00, si è già iniziato a popolare con circa 2000 tifosi, muniti di bandiere giallorosse come richiesto dal comunicato di qualche giorno fa. Tanti i cori già intonati dai presenti e che hanno riecheggiato per tutta Piazza Navona.