Ligue 1, accolto l'appello del Lione: il club francese non retrocederà. Confermata anche la partecipazione all'Europa League

Il Lione resterà in Ligue 1. Dopo lo spavento della sentenza arrivata qualche settimana fa e che aveva condannato il club alla retrocessione per gravi problemi economici, i rossoblù hanno vinto l'appello e rimarranno nella massima serie francese. Di seguito al risultato del ricorso, è stata confermata anche la partecipazione alla prossima Europa League, guadagnata grazie al sesto posto dello scorso anno. Ecco il comunicato pubblicato sul loro sito ufficiale:

"L'Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1. L'OL ringrazia la Commissione d'appello per aver riconosciuto l'ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione seria in futuro. La nuova dirigenza, supportata dall'impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il sostegno ricevuto sia all'interno che all'esterno del Club, compresi i suoi sostenitori, dipendenti, giocatori, partner e funzionari eletti. La decisione odierna è il primo passo per ripristinare la fiducia nell'Olympique Lione. Ora possiamo concentrarci sui nostri obiettivi sportivi e prepararci al meglio per la prossima stagione".

(ol.fr)

