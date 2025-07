Lazio, manifestazione dei tifosi contro Lotito: "La politica ce lo ha messo, la politica lo deve togliere"

Una manifestazione indetta dai tifosi della Lazio per far sentire il proprio dissenso contro la gestione del club da parte del presidente, Claudio Lotito. Una sfilata, partita da Via dei Fori Imperiali per raggiungere il Campidoglio, nella quale una parte del tifo laziale ha voluto sottolineare il malcontento per l'operato del patron e del club, acuito dal mercato bloccato in questa sessione estiva e dalla mancata qualificazione all'Europa della scorsa stagione.

Tanti cori e lo striscione "La politica ce lo ha messo, la politica lo deve togliere" in testa al corteo, richiamo anche alla carriera politica del senatore Lotito. Arrivati in Campidoglio, poi, una delegazione del corteo è stata ricevuta dall'Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato, con al centro del discorso il tema del Flaminio e la preoccupazione dei tifosi per il progetto.