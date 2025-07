Lazio, malore dopo l'allenamento per Sarri. Il tecnico sarà regolarmente a Formello nel pomeriggio

Giornate di ritiro anche per la Lazio. Il pre-campionato biancoceleste, però, è partito non senza preoccupazioni. Il tecnico Maurizio Sarri, infatti, è stato ricoverato oggi: in mattinata aveva diretto regolarmente l'allenamento, dopodiché ha avvertito un malore. Sarri a quel punto è stato immediatamente ricoverato presso la clinica di Villa Mafalda. Al momento non si hanno notizie né sulla causa del malore né sulle condizioni attuali del tecnico.

Arrivano aggiornamento da Alfredo Pedullà. Per Sarri non si tratterebbe di nulla di grave, nel pomeriggio sarà regolarmente a .Formello