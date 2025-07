Lazio, altra gaffe: i calzettoni del nuovo kit home in vendita a 132 euro (FOTO)

Come la Roma, anche la Lazio ha ufficializzato questa mattina le nuove divise in vista della stagione 2025/26. I giallorossi hanno presentato soltanto il kit casalingo, mentre i biancocelesti hanno svelato anche il completo da trasferta. A rubare la scena sono però i calzettoni del kit home della Lazio, i quali sono stati messi in vendita nello store online a ben 132 euro. Accortasi della gaffe, la società biancoceleste ha provato a rimediare correggendo il prezzo (22 euro) ma questo non ha evitato i commenti ironici sui social.