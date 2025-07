Kluivert: "Amo Roma, è speciale"

CBS SPORTS GOLAZO - Justin Kluivert torna a parlare di Roma: l'attaccante olandese, ora al Bournemouth, ha rilasciato un'intervista al canale sportivo e ha ricordato la sua esperienza in giallorosso. "Ogni campionato in cui ho giocato mi ha insegnato qualcosa di diverso - ha detto -. La Premier League è il campionato migliore per me, senza dubbio. In Inghilterra la pressione è enorme, ma ti aiuta a crescere. La Liga mi ha affascinato per la tecnica, mentre la Serie A mi ha insegnato molto tatticamente, soprattutto a livello difensivo e organizzazione. Ma la Roma ha un posto speciale nel mio cuore. Amo Roma, ho un legame speciale con questa città e non c'è dubbio che sia una delle esperienze più belle della mia carriera".