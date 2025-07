Kaiserslautern-Roma: scontri tra le due tifoserie dopo la partita (VIDEO)

Tensione a Kaiserslautern dopo l'amichevole tra il club tedesco e la Roma. Dopo la gara, infatti, un gruppo di 15 tifosi giallorossi si era recato in un pub per festeggiare, quando sono stati attaccati dai tifosi di casa. A quel punto i tifosi della Roma sono usciti dal locale armati di cinture e bastoni dando vita ad una violenta rissa con i supporters locali. Dopo pochi minuti i tifosi del Kaiserslautern si sono dati alla fuga all'arrivo della polizia.

26.07.2025 Kaiserslautern?? - AS Roma?? :

AS Roma info: after the match , 15 Roma ultras going to one pub in the city centre. Around 40 Kaiserslautern hooligans attack the pub , Roma ultras going outside with belts and sticks . After little fight , Kaiserslautern run away, click… pic.twitter.com/lMpH6BcViH

