KAISERSLAUTERN-ROMA: la formazione UFFICIALE. Davanti Soulè e Pisilli alle spalle di Ferguson

Dopo i test contro Trastevere e UniPomezia, si comincia a far sul serio per la Roma. Si alza il livello per i giallorossi, che alle 18 scendono in campo contro i tedeschi del Kaiserslautern, club di Zweite Bundesliga. Mister Gasperini dovrà fare a meno di Dybala (fuori per gestione), Dovbyk e Salah Eddine, oltre che di Pellegrini. Tra i pali c'è Svilar, linea a 3 difensiva composta da Celik, Mancini e Ndicka. Sulla destra spazio a Rensch, con Angelino ad agire sula corsia opporta. In mezzo al campo Cristante (che indosserà la fascia da capitano) e Konè. In attacco il tridente Baldanzi-Pisilli alle spalle di Ferguson.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

KAISERSLAUTERN: Krahl; Asta, Kleinhansl, Gyamfi, Kunze; Ritter, Sahin, Emreli, Redondo; Heuer, Sirch.

A disp.: Kim, Wekesser, Ronstadt, Hanslik, Raschl, Haas, Aremu, Simon, Abiama, Tachie, Spahic, Elvedi, Robinson, Alidou.

All. Torsten Lieberknecht

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pisilli; Ferguson. A disp.: Zelezny, Kumbulla, Hermoso, Mannini, Abdoulhamid, Baldanzi, El Aynaoui, Darboe, Romano, El Shaarawy, Cherubini.

All. Gian Piero Gasperini