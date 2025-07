Kaiserslautern-Roma: focus sui tedeschi in vista dell'amichevole di questo pomeriggio

Dopo le due amichevoli casalinghe contro Trastevere e UniPomezia, entrambe formazioni di Serie D, quest'oggi la Roma scenderà in campo per il primo vero test contro i tedeschi del Kaiserslautern. Attualmente in Zweite Bundesliga, si tratta di una squadra storica del calcio tedesco, anche se manca dalla massima serie dal 2010/11. Nato nel 1900, il club renano nei suoi 125 anni di storia ha vinto quattro volte la Bundesliga: l'ultimo nel 1997/98, unica squadra della storia a riuscirci da neopromossa. In quella formazione c'erano anche il veterano ex Inter Andreas Brehme e un giovanissimo Michael Ballack.

In questa sessione di calciomercato, il club tedesco ha riportato in seconda serie l'attaccante croato Ivan Prtajin, lo scorso anno in Bundesliga con l'Union Berlino. Sarà lui assieme all'azero Mahir Emreli, 10 gol lo scorso anno al Norimberga, a guidare l'attacco del Kaiserslautern. I due dovranno raccogliere la pesante eredità di Ragnar Ache, autore di 18 gol lo scorso anno e passato al piano di sopra al Colonia. Chiaramente i giallorossi sono una formazione di livello superiore e non dovrebbero avere problemi contro la squadra teutonica, ma quello che più conta sarà vedere i primi segnali del lavoro fatto da Gasperini in queste prime settimane di ritiro, sia dal punto di vista tattico che da quello fisico.