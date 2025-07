Julio Sergio e il gesto da brividi per Enzo: l'ex portiere giallorosso si rade a zero insieme al figlio malato (VIDEO)

Splendido gesto di Julio Sergio, ex portiere della Roma. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram un video davvero toccante in cui si rade i capelli a zero insieme a suo figlio Enzo, il quale sta lottando da tempo contro un tumore cerebrale e a breve dovrà affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia. La scena è accompagnata dalla canzone "Viva la vida" di Felipe Duram.

? #JulioSergio e il gesto da brividi per Enzo ❤️ ? L'ex portiere giallorosso si rade a zero insieme a suo figlio, il quale sta lottando da tempo contro un tumore cerebrale ?#ASRoma pic.twitter.com/3LDAcCL8ew — laroma24.it (@LAROMA24) July 8, 2025