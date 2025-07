Addio a Enzo, il figlio di Julio Sergio si spegne a 15 anni. Il cordoglio della Roma: "Tutti i romanisti vi abbracciano". Il ricordo di Totti e Conti: "Ciao Enzo" (FOTO)

Enzo non ce l'ha fatta: il figlio di Julio Sergio si è spento nella giornata odierna all'età di 15 anni in seguito a una lunga battaglia contro un tumore cerebrale. A darne l'annuncio è l'ex portiere della Roma tramite un post su Instagram. Nel pomeriggio il papà aveva dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo, il quale si trovava in coma farmacologico: "Ho appena visitato Enzo... siamo ancora nella stessa situazione di cui discutiamo da giorni. Irreversibile. È in coma farmacologico, con sedazione (che aggiustiamo secondo necessità), un catetere per l'ossigeno e, soprattutto, è in pace, circondato dai suoi genitori, dalla sua famiglia e da noi... Non prova alcun disagio o dolore".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julio Sergio Bertagnoli (@juliosergio27)

La tragica scomparsa del figlio di Julio Sergio ha scosso il mondo del calcio e tra i tanti messaggi di cordoglio spuntano anche quelli di Francesco Totti e Bruno Conti: "Ciao Enzo. RIP".

"Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile - il messaggio del club giallorosso su X -. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano".

Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano. — AS Roma (@OfficialASRoma) July 27, 2025

"Un abbraccio forte a Julio e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore", il messaggio del Pescara sotto il tweet della Roma.