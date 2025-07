Incidente per Carles Perez: l'ex giallorosso in ospedale dopo il morso di un cane all'adduttore

Brutto incidente per Carles Perez: l'ex giallorosso, passato di recente dal Celta Vigo all'Aris Salonicco, è stato morso da un cane ai genitali. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo, il giocatore è stato ricoverato in ospedale in Grecia e le sue condizioni non sono gravi. Ma molto probabilmente Carles Perez verrà sottoposto ad intervento chirurgico nelle prossime ore.

(marca.com)

L'entourage di Carles Perez fa chiarezza sulla vicenda: come riportato dal podcast, l'ex esterno della Roma è stato morso nella zona dell'adduttore e non ai genitali. Il giocatore è già a casa e sta recuperando.