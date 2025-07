Guidonia Montecelio, De Rossi visita la struttura dirigenziale: "Giornata significativa per il club" (FOTO)

Nella giornata di oggi Daniele De Rossi, ex giocatore della Roma e oggi presidente dell'Ostiamare, ha visitato la struttura dirigenziale del Guidonia Montecelio. Il club ha commentato così social:

"Giornata significativa per il Guidonia Montecelio 1937 FC. Presso la struttura dirigenziale, a fare visita al presidente Mauro Fusano è stato Daniele De Rossi. L’ex giocatore e allenatore della Roma, campione del mondo dell’Italia nel 2006, e ora presidente dell'Ostiamare , club che milita in Serie D, si è presentato per volgere i propri saluti alla società rossoblù. Un incontro di cordialità che verrà replicato nel corso della stagione anche dalla società di Fusano, per instaurare una collaborazione tra le due realtà".