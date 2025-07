Friedkin: creato il gruppo Pursuit Sports per gestire i club, scelto Dave Beeston come CEO

Dan Friedkin, proprietario della Roma, dell'Everton e del Cannes, ha creato Pursuit Sports per gestire i suoi club calcistici e allo stesso tempo cercare di acquisire attivamente una franchigia in una delle quattro grandi leghe professionistiche statunitensi. È la notizia che giunge dal portale di business. Secondo quanto riferito, Friedkin annuncerà la creazione del nuovo gruppo oggi e ha già scelto Dave Beeston, ex dirigente di Clearlake Capital e Fenway Sports Group, come CEO.

"L’intenzione è stata quella di creare una società madre con due obiettivi: fornire eccellenza operativa, migliorare la gestione dei club che possediamo attualmente e valutare opportunità di crescita - ha dichiarato Beeston -. Quando mi sveglio penso a come aiutare Roma, Everton e Cannes a raggiungere gli obiettivi… e allo stesso tempo penso a come far crescere l’azienda attraverso nuove acquisizioni".

La crescita sembra essere una priorità per Friedkin, che è stato uno dei quattro candidati ad acquistare i Boston Celtics quest'anno e in passato ha avuto colloqui con la NHL per portare una franchigia a Houston. "Onestamente ci stiamo concentrando sul prossimo passo in Nord America e non nel calcio - ha detto Beeston -. In questo momento stiamo valutando alcune opportunità negli sport. Il nostro obiettivo a breve e medio termine sono le squadre. Vogliamo essere dove ci sono gli spettatori".

[...]

Friedkin ha assunto Beeston a febbraio per dirigere Pursuit Sports, dopo un colloquio tenuto a dicembre durato circa cinque ore. Beeston ha lavorato per 12 anni al Fenway Sports Group, dove ha supervisionato anche l'acquisto dei Pittsburgh Penguins, e a seguire è entrato in Clearlake Capital, fondo co-proprietario anche del Chelsea.

Inoltre, Beeston ha sottolineato che la creazione di Pursuit Sports non ha lo scopo di costruire una gerarchia multi-club in cui le squadre minori forniscono giocatori ai club maggiori. La gestione delle società e le decisioni sui giocatori rimarranno separate e saranno affidate ai dirigenti locali. "Ci concentriamo su dove possiamo crescere in modo intelligente", ha aggiunto. E ha suggerito come modello il successo del Fenway Sports Group: "Una delle aziende che supervisionavo era la Fenway Sports Management, che vendeva sponsorizzazioni per i Red Sox, NESN, Liverpool, Penguins, PGA Tour e Boston Common Golf. Più riesci a scalare questo tipo di attività, più generi ricavi aggiuntivi senza sacrificare nulla".