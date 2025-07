Dopo aver superato Mensik in tre set, Flavio Cobolli ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera gli ottavi di finale di Wimbledon. Il tennista romano se la sta vedendo ora contro il croato Cilic. E ad assistere al match c'è anche uno spettatore di eccezione: in tribuna a sostenerlo infatti c'è anche il suo grande amico Edoardo Bove.