FOTO - Vasquez day, dalle visite mediche agli scatti con la maglia della Roma: il primo giorno del portiere colombiano in giallorosso

Nella giornata odierna la Roma ha annunciato un nuovo acquisto: Devis Vasquez è ufficialmente un calciatore giallorosso e arriva nella Capitale a parametro zero in seguito alla risoluzione consensuale del contratto con il Milan. La società giallorossa ha voluto ripercorrere tutte le tappe del primo giorno alla Roma del nuovo vice Mile Svilar: dalle visite mediche alla firma sul contratto fino al 2027, passando per l'intervista ai canali ufficiali del club e arrivando allo shooting al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.