FOTO - L'abbraccio dei tifosi giallorossi a Julio Sergio: "Ti siamo accanto, coraggio", "Piccolo Enzo, sarai il nostro angelo"

Un'ondata di affettoda parte dei tifosi della Roma per Julio Sergio. L'ex portiere giallorosso sta attraversando la tragica scomparsa del figlio Enzo a causa di una grave malattia e la tifoseria non ha fatto mancare la sua vicinanza. In serata, in diversi punti della Capitale, sono apparsi striscioni per mandare un messaggio di incoraggiamento all'ex numero 27 e un ultimo saluto al piccolo. Davanti al Colosseo, il gruppo Insurrezione Giallorossa ha esposto uno striscione con il messaggio: "Ti siamo accanto, Julio, coraggio... Dolce Enzo, fai buon viaggio...". Un gesto simile è arrivato anche dal Gruppo Roma, che ha voluto dedicare un pensiero sia al padre che al figlio: "Roma tua ti stringe forte Julio... Piccolo Enzo sarai sempre il nostro angelo! Roma". L'intera comunità giallorossa si unisce idealmente in un abbraccio al suo ex portiere.