Foti: "La Serie A ci ha perso senza Mourinho. La finale di Budapest il mio più grande rimpianto" (VIDEO)

Salvatore Foti, vice di Mourinho alla Roma e al Fenerbahce, ha parlato così dello Special One. Le sue parole: "Ha perso più l'Italia senza Mourinho, è un personaggio che fa parlare. In Italia ha sempre vinto. Con l'Inter lo ricordiamo tutti, con la Roma abbiamo fatto due finali. Vincere un trofeo europeo è sempre difficile, la Fiorentina pagherebbe per vincere la Conference. L'anno in cui abbiamo vinto, nelle fasi finali c'erano Feyenoord, Marsiglia e Leicester, se andiamo a riguardare i giocatori che c'erano in quelle squadre, è tutta gente che oggi gioca nei top club. Credo che tutti i tifosi della Roma siano contenti di quei due anni e mezzo con Mourinho, anche della finale persa, che è il più grande rammarico della mia giovane carriera"

