Nonostante le voci di mercato lo vogliano sempre più vicino alla Roma, Wesley Franca è stato convocato dal Flamengo per l'importante sfida contro il Fluminense. Match in programma alle ore 19:30 (ora locale) al Maracanà. Da capire se il giocatore partirà ancora una volta titolare come accaduto nell'ultima sfida contro il Santos.

Confira os relacionados para o clássico de amanhã! #squad pic.twitter.com/XCokyfRZoq — Flamengo (@Flamengo) July 19, 2025