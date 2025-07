La Roma attende il via libera del Flamengo per portare in giallorosso Wesley. Il giocatore, intanto, continua ad allenarsi con il club carioca. E nell'ultima sessione, come si evince in un video che sta circolando tra i media brasiliani, il terzino si è intrattenuto con il tecnico Filipe Luis in una lunga chiacchierata durante l'allenamento.