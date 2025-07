Fiumicino, El Aynaoui è atterrato: "Forza Roma" (FOTO)

Arriva il primo rinforzo dal mercato per Gian Piero Gasperini. La Roma accoglie Neil El Aynaoui: il centrocampista classe 2001 si trasferisce in giallorosso dal Lens per 23 milioni di euro più due di bonus. El Aynaoui è atterrato in orario in serata, intorno alle 23.10, all'aeroporto di Fiumicino e ha detto il suo primo "forza Roma". Presenti a dargli il benvenuto circa una ventina di tifosi.

Domani effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso, prima di unirsi al ritiro estivo della squadra a Trigoria.