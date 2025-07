Fiorentina, Pioli: "Quest'anno in Serie A ci sono tutti i migliori allenatori italiani. Sarà bello tornare a sfidarsi con Gasperini e tanti altri"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione da nuovo tecnico della Viola e tra i vari temi trattati si è soffermato sul livello degli allenatori in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: "A parte Inzaghi e Spalletti, quest’anno in Serie A ci sono tutti i migliori allenatori italiani e pensavo di doverci essere anche io. Non mi sono mai sentito così preparato e anche per questo sono felicissimo di essere qui. Ci sono Conte, Allegri, Gasperini, Sarri, Italiano e tanti altri con cui sarà bello tornare a sfidarsi".