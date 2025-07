Ferguson, il tecnico del Brighton Hurzeler: "In prestito per crescere, sono sicuro che tornerà da noi"

Arrivano dettagli dall'Inghilterra sull'operazione che ha portato Evan Ferguson alla Roma. A parlare è stato il tecnico del Brighton, Fabian Hurzeler, che ha commentato il trasferimento del centravanti irlandese in giallorosso: "Per noi è importante che i singoli giocatori abbiano un ambiente in cui possano crescere. Abbiamo deciso che il prestito fosse l'opzione migliore". Il tecnico ha poi aggiunto parole che chiariscono la visione del club inglese: "È ancora un nostro giocatore, ha qualità. Sono sicuro che quando avrà più minutaggio un giorno tornerà e sarà un giocatore importante per noi".

