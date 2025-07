FC 26: Totti e De Rossi saranno inseriti nella modalità Ultimate Team (FOTO)

Francesco Totti e Daniele De Rossi sono pronti a tornare in campo, ma lo faranno nel videogioco FC 26. Le due bandiere della Roma saranno infatti inserite nella modalità Ultimate Team: il Capitano avrà la carta "Icon" (riservata alle leggende del mondo del calcio) con una valore di 90, mentre DDR sarà in versione "Hero" (dedicata agli 'eroi' di una squadra) e dovrebbe avere un overall di 88.

