Everton-Roma: il 9 agosto in campo anche Zago, Amelia, Brighi e Zebina

Tra le varie amichevoli che la Roma disputerà in questa preparazione estiva verso l'avvio del campionato c'è anche il test con l'Everton, in programma il 9 agosto in Inghilterra. A seguire si sfideranno le leggende dei due club di proprietà dei Friedkin. La Roma ha comunicato che, oltre ai nomi già noti, il 9 agosto all'Hill Dickinson Stadium ci saranno anche Antonio Carlos Zago, Marco Amelia, Matteo Brighi e Jonathan Zebina.

