Novità per quanto riguarda l'Everton, altro club della famiglia Friedkin. Come riferito dalla testata inglese, l'Everton ha trasferito la proprietà del Goodison Park alla sua squadra femminile con l'obiettivo di attirare investimenti esterni, contando sull'interesse crescente per questo sport negli States. Questa settimana l'Everton ha ceduto la squadra femminile a una società controllata da Dan Friedkin, proprietario del club.

(theguardian.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE