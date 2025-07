Europeo Femminile, Italia-Spagna: Soncin sceglie Giugliano e Linari. Panchina per Greggi e Di Guglielmo (FOTO)

Alle 21:00 l'Italia Femminile scenderà in campo contro la Spagna per l'ultima partita dei gironi degli Europei. Per le ragazze di Andrea Soncin questo match sarà fondamentale per le sorti del primo posto. Le Azzurre, infatti, si trovano al secondo posto con 4 punti e in caso di vittoria, scavalcherebbero proprio le spagnole che sono in vetta al gruppo con 6 punti. Da poco è stato diramato l'11 ufficiale dell'Italia, in cui figurano anche due giocatrici della Roma: Elena Linari e Manuela Giugliano. Solo panchina, invece, per Giada Greggi e Lucia Di Guglielmo.