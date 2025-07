L'ex ct della Nazionale Italiana, Roberto Donadoni, è intervenuto in occasione del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso. In un passaggio sulle squadre da seguire in ottica prossimo campionato, ha fatto anche il nome della Roma di Gasperini: "L’Inter resta una certezza, il Napoli sta cercando di costruire una squadra sempre più importante. Ritengo che Milan, Juventus e Roma diranno la loro, anche in base a come andrà il mercato".