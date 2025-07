Denis: "Gasperini l'allenatore giusto per la Roma. Mercato? Spero che i giallorossi possano prendere Kessié"

RADIO MANÀ MANÀ SPORT - German Denis, ex attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e si è soffermato su Gian Piero Gasperini, con cui ha lavorato a Bergamo. Ecco le sue parole: “Ho seguito tanti suoi allenamenti, sono faticosi. Una delle sue principali capacità è tirare fuori il meglio dai giocatori che sono sottotono. È un allenatore che pretende il massimo da tutti e se non stai bene fisicamente difficilmente giochi. Lui non guarda in faccia nessuno, non si fa condizionare dai nomi. Ha trasformato l’Atalanta e, in questo momento, è l’allenatore giusto per la piazza di Roma e per quella che è la rosa giallorossa. Difficilmente si vedrà subito la sua mano sulla squadra, ma la preparazione atletica darà i suoi frutti".

Dybala?

"Conosciamo bene le sue doti e, poi, è uno che si adatta. Le sue qualità verranno fuori ancor di più con gli allenamenti di Gasperini, anche se ho un po’ paura per i recenti infortuni".

Soulé?

“Sarà un giocatore fondamentale per Gasperini. Soulé è forte e potrà crescere tanto con le metodologie del mister. Sarebbe bello essere l’attaccante della Roma avendo Dybala e Soulé alle tue spalle (ride, ndr)”.

Dovbyk?

“Per come gioca Gasperini, molto offensivo, Dovbyk potrà fare bene. Mi piace tantissimo, ha fisico e qualità, lo reputo uno degli attaccanti più forti del campionato”.

Il mercato della Roma?

“Spero che la Roma possa prendere Kessiè, è un giocatore che può darti tanto in mezzo al campo. È forte, ha qualità e grande personalità”.