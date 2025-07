Contratti fino a 8 anni per i calciatori, ammortamenti su 5: in vigore da oggi il Decreto Legge n. 96

È entrato in vigore oggi il Decreto Legge n. 96 del 30 giugno 2025, dal titolo “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”. All’interno della sezione “Disposizioni urgenti in materia di sport” spicca la normativa relativa alla durata massima dei contratti di lavoro subordinati sportivi. Il testo precedente stabiliva che «il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto». Con il nuovo Decreto, «all’articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola “cinque”, è sostituita dalla seguente “otto”». Questo significa che i calciatori professionisti potranno siglare contratti della durata fino a otto anni.

Si parla anche di ammortamenti del costo dei cartellini dei giocatori. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è in arrivo una correzione rilevante. Nonostante la possibilità di accordi più lunghi sul piano contrattuale, infatti, l’ammortamento dei costi di acquisizione dei calciatori (cioè il prezzo pagato per il cartellino) rimarrà limitato a un massimo di cinque anni.

(calcioefinanza.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE