Cassano: "La Roma può fare paura con Gasperini. È la scelta migliore"

Antonio Cassano approva con entusiasmo la scelta della Roma di affidare la panchina a Gian Piero Gasperini. Intervenuto durante la trasmissione "Viva El Futbol", l'ex attaccante giallorosso ha lodato la decisione del club, sottolineando come un profilo come quello dell'ex tecnico dell'Atalanta fosse necessario in una piazza passionale e unica come quella della Capitale: "Per me Napoli e Roma, a livello di entusiasmo e pressione, sono uniche in Italia. La Roma, in questo momento qui, aveva bisogno di un allenatore come Gasperini. È uno che dopo i 9 anni a Bergamo era la scelta migliore che potesse fare la Roma, ti farà crescere, ti darà entusiasmo, ti farà crescere in Europa, ti darà tutto quello che gli ultimi 10-15 anni non ti hanno dato, dobbiamo tornare alla prima epoca di Spalletti."

Cassano ha poi concluso con un appello ai tifosi e una previsione: "La Roma può fare veramente paura con Gasperini, l’unica cosa che chiedo alla gente è tempo e pazienza. (...) Non so se vincerà lo scudetto, ma arrivare nelle prime quattro è probabile, poteva andare in qualsiasi altra squadra ma ha scelto lui di andare alla Roma".

(tuttomercatoweb.com)

