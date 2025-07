Capozucca: "Gasperini ha entusiasmo. Alla Roma arriveranno grandi acquisti"

CALCIOMERCATO.IT - Stefano Capozucca, ex ds el Genoa e molto vicino a Gian Piero Gasperini, ha parlato proprio della nuova esperienza in giallorosso del tecnico durante la trasmissione "Ti Amo calciomercato". Le sue parole:

Che ne pensa del trasferimento di Gasperini alla Roma e cosa possiamo aspettarci?

"Sono contento, per me Gasperini è un fratello. L'ho portato al Genoa e da lì il Genoa è cresciuto come tutte le piazze dove c'è stato lui. E' un allenatore straordinario, è un top. Sono di parte ma gli elogi non finiscono mai. Basta vedere quello che ha fatto in 9 anni a Bergamo. Ha un entusiasmo incredibile. Qualcuno gli aveva fatto capire che magari c'era del malumore ma lui queste situazioni lo spronano ancora di più in una piazza come Roma".

Rios?

"Sul valore dei giocatori non c'è dubbio. Lui i giocatori li porta a maggiorare quello che è il valore dí mercato dei ragazzi, sopratutto sui giovani. Per quanto riguarda il mercato, lui indica i ruoli in cui ha necessità. Non si fossilizza su certe cose, ha bisogno di determinati ruoli che avrà illustrato sia a Ranieri che a Massara e poi saranno loro a colmare queste lacune che la Roma attualmente ha. Una piazza come Roma poi si sbloccherà e farà degli acquisti importanti"

Finito il mercato Gasperini lavora con il mercato che ha?

"Gasperini porta entusiasmo perché nonostante í tanti anni che allena ha l'entusiasmo di un ragazzo come se fosse alle prime esperienze. E' arrivato a Roma con tanta voglia di fare qualcosa di importante in una piazza come Roma".