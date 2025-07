Caos Fenerbahce, Saint-Maximin rivela: "Volevano doparmi". Il club annuncia azioni legali: "Ha tentato di danneggiare la nostra reputazione" (COMUNICATO e VIDEO)

ZACK EN ROUE LIBRE - Clamoroso attacco di Allan Saint-Maximin contro il Fenerbahce di José Mourinho. Nella passata stagione l'esterno francese ha lasciato l'Al-Ahli in prestito per giocare nel club turco e nell'intervista con Zack Nani ha rivelato uno scioccante retroscena sull'esperienza nella società gialloblu: "Il motivo per cui il Fenerbahçe non è riuscito a diventare campione è che il club era circondato da fattori estranei al calcio. A un certo punto hanno persino cercato di doparmi. La gente non sa queste cose. Non puoi parlarne apertamente perché ti minacciano. Se lo fai, ti dicono 'ti faremo questo e quello'. A volte ti ritrovi coinvolto in questioni che vanno oltre il calcio".

Successivamente il calciatore ha tentato di fare chiarezza su X: "Vedo che su Twitter si sta diffondendo di tutto, quindi vorrei precisare quanto ho detto. Parlavo di queste persone intorno al club, le quali sono disposte a tutto. Nel mio caso, quando ero malato, mi è stato somministrato un trattamento considerato un prodotto dopante. Non so con quale scopo questa team di medici abbia fatto una cosa del genere".

Je vois que ça part dans tous les sens sur Twitter du coup je vais préciser ce que j’ai dit, je parlais de ces gens autour du club qui sont prêts à tout. Dans mon cas lorsque j’ai été malade on m’a quasiment donné un traitement qui est considéré comme produit dopant, je ne sais… https://t.co/XPB0QyN4Av — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 4, 2025

Non si è fatta attendere la risposta del Fenerbahce tramite un comunicato ufficiale: "Abbiamo seguito con stupore le dichiarazioni di Allan Saint-Maximin, il quale ha indossato la nostra maglia nella stagione 2024-25. Distorcendo i fatti relativi alle cure mediche ricevute a seguito di un problema di salute, il giocatore ha tentato di fuorviare il pubblico e danneggiare la reputazione del nostro club. Come Fenerbahce Sports Club, informiamo il pubblico che eserciteremo tutti i nostri diritti legali contro queste dichiarazioni fuorvianti e qualsiasi tentativo di minare la nostra reputazione istituzionale".

