Con la Roma che spinge forte per Richard Rios (manca l'accordo tra le società), il Palmeiras comincia a tutelarsi andando alla ricerca del sostituto. Come riporta il giornalista brasiliano Jorge Nicola, il Palmeiras avrebbe messo in cima alla lista Danilo attualmente al Nottingham Forest.

Revelado pelo Palmeiras, volante Danilo foi avisado de que está à venda no Nottingham Forest. Caberia em um time brasileiro? https://t.co/UJjwAGrcwx — Jorge Nicola (@jorgenicola) July 14, 2025