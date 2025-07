Il Lens ha detto no alla proposta della Roma per Neil El Aynaoui, centrocampista con il doppio passaporto franco-marocchino, di circa 20 milioni di euro. Il club francese, secondo quanto postato da Fabrizio Romano, punta a riformulare una proposta migliorativa per trattenere il giocatore. La Roma non effettuerà ulteriori offerte ma si concentrerà su altri profili a centrocampo.