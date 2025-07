Bruno Conti e la vittoria del Mondiale del 1982: "Ricordi emozionanti. Il gruppo? Ci sentiamo sempre" (VIDEO)

SKY SPORT - Bruno Conti ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva a 43 anni di distanza dalla vittoria del Mondiale del 1982. Ecco le sue dichiarazioni: “Ce lo ricordano ogni tanto gli amici mandando dei video. È emozionante quando vediamo che scorrono quelle immagini”.

Quanto fu centrale l’aspetto umano?

“Tanto, avevamo il nostro grande timoniere che era Bearzot, con valori condivisi dal gruppo. Partimmo con tante polemiche già dal ritiro: non era convocato Pruzzo capocannoniere, c’era il discorso Paolo Rossi e tante situazioni. La prima fase è stata incredibile e se vogliamo anche preoccupante: non si parlava di calcio ma di tutto il resto. La cosa più bella di questo gruppo, vedendo anche le squadre che abbiamo incontrato. Abbiamo affrontano anche l'Argentina e il Brasile, che era la più forte. Ma non dimentichiamo la Polonia”.

Vi sentite?

“Sempre, abbiamo una chat giornalmente attiva. Festeggiamo i compleanni o le date come quella di oggi, ma scherziamo anche”.

