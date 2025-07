Brighton, il tecnico Hurzeler su Ferguson: "La Roma un'opportunità entusiasmante per lui, seguiremo i suoi progressi"

Ora è ufficiale: Evan Ferguson si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla Roma. Di questa operazione ha parlato anche il tecnico del Brighton Fabian Hurzeler: "Evan ha attraversato un periodo difficile nelle ultime due stagioni, interrotto da fastidiosi infortuni che non gli hanno permesso di giocare una serie di partite. Ha superato gli infortuni ed è tornato in ottima forma. Ora ha davvero voglia di giocare con regolarità. Questa è un'opportunità entusiasmante in un campionato forte e con la prospettiva del calcio europeo. Auguriamo a Evan il meglio per la prossima stagione e seguiremo attentamente i suoi progressi".

(bbc.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE