Benfica: ufficiale l'acquisto di Rios. Avrà una clausola di 100 milioni

Dopo una lunghissima trattativa, che ha visto coinvolta anche la Roma, adesso è ufficiale: Richard Rios è un nuovo giocatore del Benfica. Nel comunicato sono state rese note anche le cifre dell'affare: "Richard Ríos, centrocampista di 25 anni, è entrato a far parte della squadra di calcio professionistica del Benfica. Ha firmato un contratto con il club fino al 2030, trasferendosi dal Palmeiras per un importo di 27 milioni di euro. Il Benfica sarà responsabile di una parte del meccanismo di solidarietà per i club che hanno partecipato alla formazione del giocatore, che si stima in un importo aggiuntivo di circa 419.000 euro (quattrocentodiciannovemila euro). Si comunica inoltre che è stato firmato un contratto di impiego sportivo con il suddetto giocatore, valido fino al 30 giugno 2030. Il Benfica, come spesso fanno i club portoghesi, ha inserito nel contratto del nuovo giocatore una clausola rescissoria molto alta, pari a 100 milioni di euro."

