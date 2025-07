Atalanta: Juric ricoverato per un'infiammazione delle vie aeree superiori. Condizioni in miglioramento e dimissioni nei prossimi giorni (COMUNICATO)

Ore di apprensione in casa Atalanta per le condizioni dell'allenatore Ivan Juric. Come annunciato dalla società bergamasca tramite un comunicato, l'ex tecnico della Roma è stato ricoverato a causa di una importante infiammazione delle vie aeree superiori. Ecco la nota ufficiale: "Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni".

(atalanta.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE