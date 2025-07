Il prossimo 6 agosto alle 20:30, la Roma di Gian Piero Gasperini sarà impegnata in amichevole contro l'Aston Villa al The Bescot Stadium di Walsall. E il club britannico ha comunicato le info per la vendita dei tagliandi della sfida, la cui vendita libera partirà il 17 luglio. Il costo dei biglietti varia in base all'età: £15 per gli adulti £5 per gli Under18.

(avfc.co.uk)

VAI ALLA NEWS