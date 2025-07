AS Roma e Adidas presentano il nuovo Third Kit 2025/26 (FOTO E COMUNICATO)

La Roma ha ufficialmente lanciato la nuova terza divisa per la stagione 2025/26. La scelta dei colori è caduta sul bianco, con logo ASR e Adidas gialli ed il colletto verde. Colori inediti ma ricchi di storia, dato che richiamano l'Alba, una delle tre società che nel 1927 hanno dato vita alla Roma. Il kit è già disponibile in tutti gli AS Roma Store. Di seguito il comunicato del club.

"AS Roma e Adidas hanno presentato il nuovo Third Kit 2025/26, che valorizza il patrimonio verde di Roma celebrando storia e innovazione. La divisa è ispirata alle aree verdi e ai giardini presenti in tutta la Capitale: il colletto e le iconiche tre strisce adidas sulle spalle sono in verde, il logo Adidas Originals e il tradizionale “ASR” in un vivace color giallo a contrasto su fondo bianco creano un impatto visivo forte e distintivo che celebra la tradizione e l’innovazione. Il pattern della maglia richiama le geometrie tipiche dei giardini all'italiana.

Anche il Third Kit è possibile acquistarlo da oggi, 23 luglio, in formato AUTHENTIC con tecnologia HEAT.RDY e REPLICA con tecnologia AEROREADY, presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell'official retail partner JD. Il nuovo Kit Third 2025/26 sarà indossato per la prima volta in occasione dell’amichevole del 26 luglio in programma in Germania al Fritz-Walter Stadion contro il Kaiserslautern".