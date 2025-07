As Roma: conclusa la 6ª edizione dei sustainability camp

È giunta al termine l’iniziativa realizzata dall’AS Roma con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio per offrire camp estivi gratuiti a bambini della Capitale provenienti da contesti sociali difficili. Decine di bambini che vivono in condizione di vulnerabilità economica e sociale hanno potuto vivere uno scorcio d’estate all’insegna dello sport, della formazione e del divertimento partecipando gratuitamente alla sesta edizione dei Sustainability Social Camp organizzati dall’AS Roma.

L’iniziativa si è svolta dal 30 giugno all’11 luglio all’interno del Circolo Sportivo Dabliu Eur con il supporto di HDI Assicurazioni, Insurance Partner del Club, che ha garantito gratuitamente le necessarie coperture assicurative allo staff e ai partecipanti.

Tra loro, anche i minori rifugiati ospiti del centro di accoglienza “Santa Bakhita”, segnalati dalla Caritas di Roma, che ha collaborato insieme al Forum Terzo Settore Lazio APS, alla Presidenza del Municipio IX e alle parrocchie che fanno parte del community network per la selezione dei bambini a cui riservare questa opportunità.

Ogni giorno trascorso al camp è stato dedicato a una specifica policy UEFA sulla sostenibilità: il calcio per tutte le abilità, il tema dell’uguaglianza e dell’inclusione, la lotta al razzismo e al bullismo, l’emergenza climatica e la tutela dei minori e dei giovani sono stati i temi trattati tramite attività didattiche svolte al mattino ed attività sportive e laboratori che hanno occupato i bambini durante il pomeriggio.

Anche nella seconda settimana è stato fortemente apprezzato il contributo di AMA, che ha presentato la propria campagna ““Waste Travel 360°” per la promozione del modello di economia circolare, così come quello dei volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma, che hanno mostrato ai bambini le tecniche di primo soccorso.

La consegna degli attestati di partecipazione al secondo gruppo è avvenuta l’11 luglio alla presenza di Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer dell’AS Roma, del Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe Cangemi, del Presidente dell’Azienda Municipale Ambiente (AMA) Bruno Manzi, dell’Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi IX Municipio Patrizio Chiarappa, della Responsabile Area Minori Caritas Diocesana di Roma Maria Francesca Posa, della rappresentante della Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma Stefania Bastianelli, della Portavoce del Forum del Terzo Settore Lazio APS Francesca Danese, del Direttore della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica Ivano Gabrielli e del comproprietario dei Centri Dabliu Ugo Pambianchi.

