Anniversario As Roma: raduno di alcuni tifosi al Gianicolo. Tra i festeggiamenti spunta lo striscione: "Impetuosa come l'acqua, eterna come il marmo" (FOTO)

Non solo a Piazza Navona. Ieri sera, infatti, alcuni tifosi si sono radunati al Gianicolo per festeggiare i 98 anni della Roma. Così come nel corteo principale, tanti cori e fumogeni giallorossi per celebrare al meglio il compleanno del club, ma, soprattutto è spuntato lo striscione: "AS Roma, impetuosa come l'acqua, eterna come il marmo".