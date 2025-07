Anniversario AS Roma, Candela si unisce alla festa dei tifosi giallorossi: "Quando ho visto il mio popolo per le vie di Roma, il richiamo è stato più forte di me" (VIDEO)

Nel cuore della notte, mentre i tifosi celebravano i 98 anni del club nel centro di Roma, ai festeggiamenti si è unito un ospite d'eccezione: Vincent Candela. L'ex terzino francese, Campione d'Italia nel 2001, è stato immediatamente circondato dall'affetto del popolo giallorosso. I presenti lo hanno celebrato con un'autentica ovazione e gli hanno dedicato diversi cori, riconoscendo il suo legame con i colori giallorossi.

Poco dopo, è stato lo stesso Candela a spiegare il motivo della sua presenza con un post condiviso sul proprio profilo social, accompagnato da un video che lo ritrae in mezzo ai tifosi: "Ringrazio la società per l’invito di questa sera… ma quando ho visto il mio popolo per le vie di Roma.. il richiamo è stato più forte di me. È stato meraviglioso… auguri Roma mia".



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincent Candela (@vincentcandela)