Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale in Spagna

Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per evasione fiscale nel 2014, durante la sua prima stagione al Real Madrid. Assolto invece per l’anno successivo, dovrà comunque pagare una multa di 386 mila euro. In ogni caso, non essendo la pena superiore a due anni e in assenza di precedenti, la condanna non implica l'obbligo di detenzione.

Secondo l’agenzia EFE, il Tribunale di Madrid gli ha anche imposto la sospensione per tre anni dal diritto a ricevere aiuti pubblici o benefici fiscali. La Procura lo accusava di aver evaso oltre un milione di euro. Il diretto interessato, ora CT del Brasile, ha dichiarato di non essersi reso conto di aver commesso le irregolarità, sostenendo che il contratto sui diritti d’immagine fosse comune all’epoca.

(efe espana)

