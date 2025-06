VIDEO - Svilar no stop: l'allenamento del portiere in vacanza

In attesa di conoscere il suo futuro, Mile Svilar continua ad allenarsi in vacanza in vista dell'inizio della nuova stagione. Il portiere è seguito da Jeroen Beeusaert, Sports Performance Coach & Data Analyst, e anche nella mattinata odierna ha svolto una seduta personalizzata. Il ritiro al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è fissato per il 10 luglio e l'estremo difensore vuole farsi trovare pronto.