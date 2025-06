VIDEO - Mancini su Gasperini nel 2020: "Con lui gli allenamenti sono intensi, ma la domenica vai forte"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Mancano solamente pochi giorni e a breve comincerà l'esperienza di Gian Piero Gasperini alla Roma, col tecnico che ritroverà nella Capitale El Shaarawy, Dybala, Cristante e Mancini, da lui allenati nelle precedenti esperienze al Genoa, Palermo e Atalanta. Proprio il vice capitano giallorosso nel 2020 parlò a Cronache di Spogliatoio di come è stato allenarsi e giocare sotto la guida del tecnico piemontese. Queste le sue parole: "Con Gasperini sono allenamenti veramente, veramente intensi. Dal martedì al sabato, giorno della rifinitura, galoppi in allenamento. Provi ad affrontare una squadra di tuoi compagni che però farebbero quello che fanno gli avversari, fai partite, a volte anche dieci allunghi prima di una partita. Dopo Gasperini sono pronto a tutto, però è vero che la domenica vai forte. Spesso la domenica a fine partita vedevo avversari giustamente con il fiatone, ma grazie a Gasp mi sentivo come se potessi giocare altri 90', mi sentivo bene bene bene".

